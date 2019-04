Geweld tegen politiemensen neemt alarmerend toe

Uit de nieuwste politiecijfers blijkt dat agenten vorig jaar 10.593 keer werden belaagd, terwijl dat een jaar eerder nog 9598 keer gebeurde. De voorbeelden zijn even pijnlijk als gewelddadig. Zo verloor politieman Etienne in 2015 bijna een oog bij een straatruzie in Rotterdam.

Agenten die vorig jaar slachtoffers zijn geworden mogen niet praten, omdat de zaken vaak nog onder de rechter zijn. Maar het voorval staat niet op zichzelf.

De alarmerende cijfers en schrijnende voorbeelden zijn voor de Nationale Politie en politiebonden reden om de noodklok te luiden. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten dat hij ingrijpt. De bewindsman werkt aan een taakstrafverbod, waardoor geweld tegen agenten niet meer kan worden bestraft met ’slechts’ een taakstraf.

Politiebonden NPB en ACP waarschuwen dat er veel meer moet gebeuren om de geweldsgolf tegen agenten te stoppen. „Neem oud en nieuw. Dan zijn er zoveel incidenten en is het zo druk dat agenten niet eens meer de moeite nemen om geweld te melden”, zegt Jan Struijs van NPB.

