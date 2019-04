Duizenden zeggen ’nee’ tegen jacht op wasbeer

Volgens het provinciebestuur is de wasbeer een ’exoot’, die parasieten overdraagt en voor overlast zorgt in steden en schade veroorzaakt in de landbouw. De wasbeer verschalkt maar al te graag kippen en konijnen. Jagers mogen nu ook de naar schatting vijftig tot honderd wasberen in de Limburgse natuur afschieten.

De wasbeer is honderd jaar geleden in Duitsland uitgezet voor de jacht. Daarnaast hadden in de Duitsland gelegerde Amerikaanse militairen de wasbeer als huisdiertje, waarbij ze nog wel eens ontsnapten. In de loop der tijd is het dier de grens overgestoken.

Nederland is volgens Europese verdragen verplicht een ’exoot’ uit te roeien zolang die zich nog niet definitief heeft gevestigd, met anderen woorden zolang het nog kan. Volgens het Limburgse provinciebestuur is afschieten de enige reële optie. Voor opvang is geen plek en vangen te weinig effectief.

Alternatieven

Maar de stichting AAP is mordicus tegen de jacht en hoopt dat met een petitie het Limburgse bestuur nog op andere gedachten te brengen. „Het geweer wordt gepakt... Zonder te weten waar de dieren vandaan komen; Zonder te weten over hoeveel dieren er een doodvonnis wordt uitgesproken; Zonder kennis te hebben opgedaan bij een kenniscentrum of een andere provincie waar ook wasberen leven; En zonder diervriendelijke alternatieven te onderzoeken’’, aldus de organisatie op haar website.