Holleeder: ’Astrid is wappie’

Hij beschuldigde Astrid en Peter R. de Vries „met wie ik dertig jaar bevriend was”, van het voeren van een trial by media. „Ik ben wel wat gewend, maar dit was extreem. En vier jaar lang, hè?”

Hij verweet De Vries dat hij hem met geen enkele beschuldiging heeft geconfronteerd, om die mediastrategie niet te doorkruisen. „Dat kwam hem en Astrid niet uit. En dat vind ik onterecht. Ik heb hem altijd gezien als vriend, maar dat is hij niet gebleken.”

Astrid heeft het allemaal gedaan voor geld, zegt haar broer. En heeft al sinds haar vroegste jeugd „een spin in haar hoofd. Ze denkt steeds dat iemand haar iets wil aandoen.” Als voorbeeld noemde Holleeder een probleempje met zijn gebit terwijl hij in de Extra Beveiligde Inrichting zat. Zijn kroon viel eruit, en hij wilde contact opnemen met zijn tandarts. „Daar maakte zij van dat het codetaal is. Dat ik in werkelijkheid sprak over haar als kroongetuige, en haar wilde laten vermoorden.”

Dat hij een pistool op het hoofd van zijn neefje zou hebben gezet: allemaal onzin, zei Holleeder, die zowaar even geëmotioneerd leek te worden. „Zij heb dat altijd gehad, die dingen. Hetzelfde gebeurde met die gesprekken die ze opnam. U kunt er duidelijk uit horen, ik ben altijd goed voor ze geweest. Maar zij is zo arrogant. Dan zegt ze gewoon dat het allemaal gespeeld was. Tien jaar lang! Dan ben je niet goed bij je hoofd als je dat zegt.”

Holleeder besloot zijn laatste woord met het langslopen van al zijn vermeende slachtoffers. Hij zat niet achter de moord op zijn zwager Cor van Hout, zei hij, en evenmin op die van John Mieremet, Willem Endstra, Thomas van der Bijl en Kees Houtman.

Hij had geen motief om Van Hout te vermoorden, zegt hij. En Mieremet maakte zelf zoveel vijanden, „dat was een kwestie van achterover leunen tot het zich vanzelf zou oplossen. En dat deed het ook.”

Willem Endstra hing een verhaal over hem op tegen de politie „om zijn eigen hachje te redden.” Met Kees Houtman had hij geen conflict, en Thomas van der Bijl „was een lieve jongen. Ik wist niet dat hij met de politie praatte, maar als ik het had geweten had me dan niks uitgemaakt. Thomas is voor mij geen enkel gevaar geweest, hij kon over mij niks zeggen.”

Op 9 mei is er nog één zittingsdag in het proces. Dat heeft te maken met een uitspraak die de Hoge Raad eind april doet over onder meer de kroongetuigen in het liquidatieproces Passage. „Die gaat het ons makkelijk, of juist heel moeilijk maken”, aldus rechtbankvoorzitter Frank Wieland. De kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros speelden in zowel Passage als in het proces tegen Holleeder een belangrijke rol. De uitspraak is op 4 juli.

