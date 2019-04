Verdubbeling aantal meldingen kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno bekeek in totaal meer dan 224.000 links naar mogelijk misbruik van kinderen, een stijging van 45 procent ten opzichte van 2017. Daarvan bleek 73 procent strafbaar materiaal te bevatten. Van het strafbare materiaal in 2018 werd 69 procent (112.331) via een Nederlandse computer in de lucht gehouden.

Bij het Meldpunt Kinderporno kunnen mensen anoniem melding maken van beelden van seksueel kindermisbruik.