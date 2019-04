Update 737 MAX pas in komende weken gereed

Boeing zei eerder het laatste papierwerk voor de software-aanpassingen voor het einde van maart in te dienen bij de overkoepelende Amerikaanse luchtvaartorganisatie FAA. Dat is dus niet gebeurd. „Veiligheid is onze eerste prioriteit en we zullen een grondige en methodische aanpak volgen voor het ontwikkelen en testen van de update om ervoor te zorgen dat we de tijd nemen om het goed te doen”, aldus Boeing over de vertraging.

Meer dan driehonderd 737 MAX-toestellen staan wereldwijd aan de grond na twee fatale ongelukken waarbij in totaal bijna 350 mensen zijn omgekomen. Beide crashes worden gelinkt aan problemen met het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), dat moet voorkomen dat het vliegtuig te steil optrekt.