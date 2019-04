Bekir E. tegen Al-M.: ’Jij hebt er niks mee te maken’

Ⓒ ANP/Facebook

ROTTERDAM - De medeverdachte in de strafzaak rond de moord op de Rotterdamse scholiere Humeyra (16), Mohammed al-M., zegt niets te hebben geweten van de plannen van Bekir E. (31). Die schoot op 18 december het meisje dood in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam-West. Het verhaal over een voorgenomen ontvoering van het meisje is door E. verzonnen, zei Al-M. (25) dinsdag tijdens een eerste, inleidende zitting in de zaak. Hij is boos dat hij als verdachte in de zaak vastzit.