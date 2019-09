Ex-directeur Slotervaart voor de strafrechter

Aysel Erbudak werd in 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. Later moest ze 1,7 miljoen terugbetalen. Nu moet ze zich ook voor de strafrechter verantwoorden. Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - Voormalig directeur Aysel Erbudak van het inmiddels gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam moet zich volgende week voor de strafrechter in Amsterdam verantwoorden voor verduistering van in totaal 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld en valsheid in geschrifte.