Houtens echtpaar ’uit het leven gerukt’: eis vier jaar cel

Z. sprak voor de rechtbank in Haarlem voor het eerst openlijk over de gebeurtenis. Hij bood in de volle rechtszaal zijn excuses aan aan de nabestaanden van het echtpaar en de gewonde. ,,Ik heb pas later beseft hoe krankzinnig ik me heb gedragen. Ik schaam me diep.'' Z. zegt zich een moordenaar te voelen. ,,Er zijn twee mensen overleden door mijn schuld.''

195

De verdachte reed op de bewuste zaterdagavond met 195 kilometer per uur over een viaduct op de A44 in de buurt van Nieuw-Vennep, toen voor hem auto's opdoemden die zich aan de snelheidslimiet van 120 hielden. Hij schampte waarschijnlijk eerst een auto en boorde zich vervolgens achterin de auto van het echtpaar. De man en vrouw overleden door de kracht van de botsing ter plaatse.

De auto van het echtpaar knalde vervolgens tegen een andere auto, die daardoor kantelde en pas honderden meters verderop tot stilstand kwam.

’Uit het leven gerukt’

De drie kinderen van het echtpaar gaven een emotionele slachtofferverklaring. ,,Onze ouders zijn met allesvernietigende kracht uit het leven gerukt door iemand met een enorme hoeveelheid alcohol en drugs in zijn bloed. We kunnen alleen hopen dat ze het niet hebben zien aankomen.''

Wat de officier van justitie betreft mag Z. na het uitdienen van zijn straf vijf jaar niet autorijden, de maximale rijontzegging. Hij is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor rijden onder invloed. De reclassering acht de kans groot dat Z. opnieuw in de fout gaat.

Zijn advocaat erkende dat Z. een verslavingsprobleem heeft en vroeg om een deels voorwaardelijke straf, waarin hij daarvoor kan worden behandeld.

De uitspraak is op 16 april.

Verslaggever Ilan Sluis volgt de zaak live. Bekijk zijn updates vanaf 09.00 uur.