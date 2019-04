Minder file door strategische inzet bergers

Het gaat in totaal om twintig bergers die voortaan niet meer vanuit de thuisbasis vertrekken, maar hun werkdag beginnen op twintig alternatieve locaties in het land. Dit zijn met name plekken in de Randstad en rond Eindhoven. Rijkswaterstaat verwacht dat de bergers gemiddeld vijf minuten eerder bij een ongeval kunnen zijn. De nieuwe aanpak verkort een file gemiddeld met een kwartier, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat.

De spreiding van de bergers is een van de maatregelen die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt om de files aan te pakken.