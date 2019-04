McDonald’s verwijdert iconisch standbeeld Michael Jackson

„Sinds de documentaire is verschenen is er wereldwijd discussie over. Het is een zeer beladen onderwerp en we vinden het belangrijk dat alle gasten zich thuis voelen bij ons. We willen voorkomen dat het bij mensen een onplezierig gevoel kan oproepen”, zo laat een woordvoerster van McDonald’s Nederland aan De Telegraaf weten.

De voorlichtster zegt dat het weghalen van het beeld ’in goed overleg’ met de franchisenemer is gegaan. „Hij heeft er begrip voor en gaat het beeld doneren aan de Michael Jackson Fanclub Nederland.”

Opmerkelijk is dat de bedrijfsleider eerder nog tegenover het AD verklaarde er niet over te peinzen het iconische beeld weg te halen van de parkeerplaats. Volgens hem zou dat namelijk een kwestie zijn van ’flauw en makkelijk scoren’. Hemzelf deze dinsdagochtend spreken is niet mogelijk.

Docu

In de vier uur durende documentaire Leaving Neverland vertellen Wade Robson en James Safechuck tot in detail hoe zij in hun jeugd misbruikt zouden zijn door Michael Jackson. De film zorgde wereldwijd voor een schok en veel bedrijven die op welke manier een band hebben met de King of Pop beraadden zich hoe hiermee om te gaan.

Tweemaal klaagden mensen de in 2009 overleden Jackson aan die stelden misbruikt te zijn door hem. Eenmaal schikte Jackson voor twintig miljoen dollar en in de andere zaak sprak de rechter hem vrij.

Best

Sinds 1996 torende het Michael Jackson-beeld hoog boven het McDonald’s-filiaal langs de snelweg in Best uit. Tijdens een gala voor het Ronald McDonald Kinderfonds werd het beeld voor 33.000 gulden aangekocht. Sindsdien is het standbeeld een soort bedevaartsoord geworden voor Michael Jackson-fans die er jaarlijks zijn geboortedag vieren en zijn sterfdag herdenken.

Het beeld is vanochtend ’om niemand tot last te zijn’ in alle vroegte weggehaald en staat momenteel opgeslagen in een loods.