Bom barst weer bij 50Plus

Die Kamerleden zeiden eerder al helemaal klaar te zijn met Dales, nadat hij aanspraak wilde maken op een plek in de Tweede Kamer na de verkiezingen. In de brief - gericht aan Kamerleden Sazias, Van Brenk,Van Otterloo, Van Rooijen, Baay én oprichter Jan Nagel staat: ,,Ik denk niet dat wij nog enige toekomst met elkaar hebben. Ik rouw er niet om.”

De partijvoorzitter is woest. „Ik had eerlijk gezegd weinig zin meer in nog een of andere communicatie met jullie. Zelden in mijn leven ben ik zo teleurgesteld in een groep mensen.” Dales vindt het gedrag onwaardig voor parlementariërs, schrijft hij. „Er zit zelfs een oud-staatssecretaris bij. Ik ben totaal verbijsterd. Ik kan het nog steeds amper geloven. Het lijkt wel een boze droom.”

Hij schrijft dat sommige partijleden ’zich hebben verlaagd’. „Mijn enige en grote verdriet is dat het harde werken van zoveel loyale en idealistische partijgenoten in minder dan twee maanden volledig te gronde gericht is.” De partijvoorzitter denkt dat het om een kleine groep dwarsliggers gaat. „Dat zijn de mensen die bij de ledenvergaderingen meteen naar de eerste rij lopen en daar gaan zitten, met de rug naar de leden. Met wie zij niet spreken.”

Er komt een ledenraadpleging over of Dales voorzitter kan blijven. De ouderenpartij staat al weken in brand. Onduidelijk is of Dales de eer aan zichzelf houdt. Hij eindigt de brief met: „Dat die kleine groep mensen dit heeft kunnen veroorzaken doet ontzettend pijn. Ik wens je het allerbeste.”