Geld en huizen voor kinderen Khashoggi

De kritische journalist Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanbul door Saoedische agenten vermoord.

Volgens de Washington Post krijgen de twee zonen en twee dochters volgens Saoedische functionarissen en bronnen rond de familie elk een huis van omgerekend een slordige 3,5 miljoen euro in de stad Djedda. Verder zouden ze een maandelijkse toelage ontvangen van omgerekend een kleine 9000 euro.

Er woont maar één van de vier kinderen in Saoedi-Arabië, de andere drie verblijven in de VS. Verwacht wordt dat ze hun nieuw verworven huizen zullen verkopen.