Woede over laconieke doodrijder

Houssem-Edine B. vindt eigenlijk dat hij een held is, omdat hij op de avond van het ongeluk het stuur van zijn stomdronken vriendin had overgenomen. Dat zegt hij tegen Het Nieuwsblad. B., die zelf niet onder invloed was, haalde twee auto’s die voor een zebrapad stilstonden rechts in en schepte de overstekende 30-jarige Dariana. Hij reed op dat moment veertig kilometer per uur.

Wake

Zo’n honderd buurtbewoners hebben maandagavond op de plaats van het ongeval in Koekelberg een wake gehouden voor het slachtoffer. Er werden bloemen gelegd op de plaats waar ze is aangereden. „We gaan ervoor zorgen dat deze vrouw niet voor niets is gestorven”, vertelt buurtbewoner Jacques Van Neck, die de wake heeft georganiseerd.

Volgens omwonenden is de situatie er al lange tijd onoverzichtelijk en zeer gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.

Rijbewijs

De buurt is boos dat de bestuurder na verhoor weer is vrijgelaten. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor vijftien dagen.

De gemeente heeft nu beloofd paaltjes en snelheidsremmers te plaatsen.