Dode lag tien jaar in vriezer, met een opmerkelijk briefje

Daarin lag de al tien jaar vermiste Paul Edwards Mathers. Bij hem een briefje met de tekst: ’Mijn vrouw heeft mij niet vermoord’.

De vriezer stond in het huis van zijn echtgenote Jeanne Sourone-Mathers. De 75-jarige overleed door natuurlijke oorzaak en werd dood in haar stoel aangetroffen. De thuiszorg had aan de bel getrokken bij de politie omdat de vrouw niet reageerde.

De grootste verrassing troffen de agenten in de keuken aan. Bij zijn lichaam lag een briefje, ondertekend door een notaris, waarop staat dat zijn vrouw hem niet vermoord heeft.

Een woordvoerder van de politie verklaarde aan Amerikaanse media dat de brief ondertekend was op 2 december 2008. “We denken dat hij terminaal ziek was”, zegt Jeremy Hansen.

Vermoedelijk werd hij in de diepvries gelegd tussen 4 februari 2009 en 8 maart 2009. De man werd het laatst levend gezien op 4 februari.

De politie onderzoekt nu waarom de vrouw zijn lichaam verborgen hield. Mogelijk wilde ze zijn uitkering als oorlogsveteraan blijven krijgen. Ze zou in die tien jaar 177.000 dollar gevangen hebben. De politie sluit moord nog niet uit.