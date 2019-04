Regen, onweer en hagel op komst, daarna heerlijk weekend

Dat meldt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. „We hebben een paar dagen met veel buien”, vertelt hij. „Vandaag zitten we in instabiele lucht, met opklaringen die over het land trekken maar waaruit al snel stapelwolken ontstaan, met stevige buien en lokaal kans op onweer en hagel, vooral in het oosten”, vertelt Janssen.

De temperatuur is nog wel hoog, 14 tot 17 graden. Maar aangenaam is anders. „Er zijn geen regio’s waar de zon flink zal schijnen vandaag.”

Morgen zet de temperatuur ’een flinke stap terug’ en wordt het 9 tot 11 graden. „Opnieuw zijn er buien, vooral in de zuidelijke helft, en is er kans op hagel of een klap onweer”, aldus Janssen.” Die buien trekken weg. „Maar daarnaast hangt boven Duitsland een storing die over het noorden van ons land kan trekken, later die dag.”

Zon keert terug

Donderdag wordt het bewolkt, maar niet heel nat, en zodra het weekend zijn intrede doet, wordt het weer mooi. „Dan gaan we de zon vaker zien, zit de temperatuur weer in de lift, en blijft het vermoedelijk droog.”

Een heerlijk weekend? „Ja, we houden nog wat slagen om de arm, maar vooralsnog lijken de storingen buiten Nederland te blijven. We kunnen zeggen dat het zo goed als droog of helemaal droog blijft, en zonnig.”