Gezin met twee kinderen tuigt kerstboom op met giftige slang tussen de takken

Rob en Marcela Wild en hun zoon (11) en dochter (6) waren net klaar met het jaarlijks terugkerende klusje toen de kop van de slang opdook tussen de takken. „Eerst dachten we nog dat we een muis zagen zitten, maar later bleek het een slang!”, aldus de verbijsterde Rob. Tijdens het versieren van de boom, hield het dier zich koest en werd niet opgemerkt.

De geschrokken bewoners besloten snel de hulp van een slangenexpert in te roepen, maar die woonde op ruim 60 kilometer van de boerderij waar de slang door de boom kronkelde. Slangenexpert Gerrie Heyns (49) vroeg het beestje met rust te laten. „Ik heb ze op het hart gedrukt de slang geen moment uit het oog te verliezen, want het dier kan zich ook elders in de woning verstoppen. Dan ben je verder van huis.” Toen Heyns bijna twee uur later bij de boom aankwam, kon hij tot zijn verbazing vaststellen dat het om een giftig en dus levensgevaarlijk exemplaar ging. Hij wist het beestje te vangen en op een veilige plek weer vrij te laten.

Heyns - maakte een filmpje van de reddingsactie en plaatste dat op sociale media. Vermoedelijk zat de slang al in de boom toen die het huis werd binnengebracht, schrijft Daily Mail. De boomslang hoort bij de giftigste slangen die in Zuid-Afrika in het wild voorkomen. Boomslangen vallen alleen aan als ze zich bedreigd voelen.