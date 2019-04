AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen

Volgens de AIVD was verspreiding van radicaal islamitisch gedachtegoed tot nu toe vooral een zaak van een beperkt aantal Moskeeën. Met name de Salafistisch georiënteerde. Inmiddels heeft deze volgens de dienst bedreiging voor de Nederlandse samenleving zich verbreed.

„De AIVD constateert dat radicaal-islamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam. Ook voor leerlingen met een gematigde achtergrond zijn dergelijke onderwijsprogramma’s aantrekkelijk”, aldus de geheime dienst.

Lessen líjken onschuldig

„Deze onderwijsinitiatieven lijken laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers. Op de lange termijn kan dit de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven.”

Terreurdaden

De dienst constateert dat ondanks de ineenstorting van het IS-kalifaat de dreiging die uitgaat van de radicale islam onverminderd hoog is. Afgelopen jaar kwam het in ons land voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh (2004) daadwerkelijk tot incidenten waarbij geradicaliseerde moslims terreurdaden pleegden. Zo stak in Den Haag een man drie mensen neer en viel op Amsterdam CS een Afghaanse vluchteling, die in Duitsland woonde, reizigers aan.

Ook de tegenbeweging van radicaal rechts die zich verzet tegen islamisering van de samenleving en de vluchtelingenstromen kan op aandacht van de AIVD rekenen.