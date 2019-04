’Chaotische no-deal Brexit dichterbij’

Als de Britten zonder afspraken uit de EU zouden stappen, dan is dat de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, stelde Barnier.

Financiële verplichtingen

Volgens de hoofdonderhandelaar zal de EU in geval van een no-dealbrexit van Londen eisen zich aan de financiële verplichtingen, rechten voor de EU-burgers in het land en afspraken over de Ierse grens te houden. Het Britse Lagerhuis wist maandagavond geen meerderheid te vinden over een alternatief voor de deal tussen May en Brussel.

Op 10 april komen de EU-leiders in Brussel bijeen om van May te horen hoe de Britten verder denken te gaan. Op 12 april verloopt de uitgestelde brexitdeadline. Als Londen opnieuw uitstel van de Brexit wil, dan is dat alleen bespreekbaar als het land een nieuw referendum of verkiezingen houdt of in geval van een „ander politiek proces”, aldus Barnier, zonder aan te geven wat hij met dat laatste precies bedoelde. Tijdens een eventueel langer uitstel wordt er ook niet over de toekomstige relatie onderhandeld, zei hij.