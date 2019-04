Initiatiefnemer zoekactie Willeke Dost gearresteerd

Jan Huzen wordt begeleid door de politie. Ⓒ De Vries Media

KOEKANGE - Update - De initiatiefnemer van zoekacties naar het lichaam van de in 1992 verdwenen Willeke Dost uit Koekange, Jan Huzen, is gearresteerd. Dit vanwege een aangekondigde, nieuwe particuliere graafactie achter het huis in Koekange waar Willeke woonde.