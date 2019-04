SP’er tegen Haagse van Doorn: ’Al genoeg drugsdealers in Amsterdam’

Een 1 april-grap van de in opspraak geraakte school – Haags raadslid Van Doorn zou interim-directeur worden – viel maandag niet bepaald in goede aarde. Zo noemt het Genootschap van Hoofdredacteuren de handelwijze van Van Doorn ’kwalijk, dom en kortzichtig’. In de nasleep van de ’grap’ zocht Van Doorn ook nog eens de confrontatie met zijn criticasters op Twitter.

„We gaan helemaal niet met jullie ’in gesprek’ of ’zaken oplossen’”, snauwde Van Doorn kritische raadsleden uit Amsterdam toe. „Want die hele #raad020 gaat er niet over. Ga je bezig houden met stoepranden, prullenbakken en putdeksels en bemoei je er niet mee.”

Drugsdealer

Flengte benadrukte tegen de Hagenees van de islamitische Partij van de Eenheid dat het Amsterdams onderwijs ’van alle Amsterdammers’ is. „Misschien moet jij je eens met de stoeptegels in je eigen gemeente gaan bezighouden, Arnoud. Dat voorkomt misplaatste grappen. Bovendien hebben we hier al genoeg drugsdealers.”

Van Doorn werd eerder door de rechter veroordeeld voor het lekken van geheime stukken, verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool.

Het Cornelius Haga Lyceum is omstreden na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die waarschuwde burgemeester Femke Halsema aan de hand van informatie van de inlichtingendienst dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen. Ook zouden de bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Bovendien zouden radicale predikers de school hebben bezocht.

