’Drieduizend agenten ziek thuis’

HILVERSUM - Bij de komst van de Nationale Politie, in 2013, is ontdekt dat er bijna 3000 agenten ziek thuis zitten die nauwelijks contact hebben met hun werkgever. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) donderdag in EenVandaag.