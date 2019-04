Echtpaar bekoopt liefde voor oldtimers met dood

William Reid (67) was bezig om zijn net gekochte Mercedes Benz te verpakken in een grote, beschermende plastic zak toen de verpakking plotseling in brand vloog. Tijdens een rechtszaak bleek maandag dat Reid door het vrijkomen van koolstofmonoxide buiten bewustzijn raakte.

Kathryn Workman (70) schoot haar man te hulp, maar moest door de vuurzee de garage ontvluchten. Ze belde het alarmnummer en zou toen het advies hebben gekregen terug te gaan naar haar man. Bij de tweede reddingspoging kwam ook zij om het leven.

Toen de alarmcentrale de vrouw niet meer aan de lijn kreeg, werden hulpdiensten naar het adres in het Noord-Engelse Cockermouth gestuurd. Brandweerlieden konden de garage niet in door de grote hoeveelheid schadelijke stoffen. Pas na het luchten van de ruimte en na het aantrekken van beschermende maskers konden de hulpdiensten naar binnen. De slachtoffers werden in de grote plastic zak gevonden. De man kwam ter plekke om het leven, zijn vrouw overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Het echtpaar had een flinke collectie oldtimers, waaronder een Bentley, Rolls Royce en een aantal Mercedessen uit de jaren tachtig. Naar het advies van de alarmcentrale wordt nog onderzoek gedaan.