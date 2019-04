Te grote led-verlichting verblindt inwoners Den Haag

De afgelopen tijd klaagden ondernemers en bewoners van het Groenewegje en de (Dunne) Bierkade - de zogeheten Avenue Culinaire - over de kille en sfeerloze verlichting. De energieverslindende oranje verlichting in acht lantaarns maakte recent plaats voor energiezuinige varianten met ’warm wit’ licht, waarbij het idee was dat de lichtgele tint zou zorgen voor een combinatie van sfeer, zichtbaarheid en gevoelens van veiligheid.

Sluijs hoopt dat er een middenweg gevonden wordt. Ⓒ Peter van Zetten

Raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos/Hart voor Den Haag trok bij het stadsbestuur aan de bel. Er blijkt inderdaad een probleem, al denkt het college dat mensen ook moeten wennen. Wel is het contrast nog te groot, doordat een deel van de straat wel oranje verlichting heeft. Bovendien zijn de peertjes te groot, waardoor mensen rechtstreeks in de leds kijken. Er wordt gezocht naar een kleiner alternatief. In de komende drie maanden moet zo een ’mooi uniform nachtbeeld’ ontstaan. „Het is even afwachten of de situatie verbetert”, aldus Sluijs. „Maar geler licht oogt wel warmer en gezelliger. Dit witte licht is qua veiligheid overigens wel beter.” Hij gaat aan de wethouder vragen of er nog mogelijkheden zijn de lichtkleur ’gezelliger’ te krijgen.