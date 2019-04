Man met kanker wint loterij: ’Reizen zolang het nog kan’

Het vierde en laatste lot dat Beare wegkraste, bleek goud waard. Al had hij dat zelf aanvankelijk niet door. Zijn vrouw wees hem erop dat hij een prijs gewonnen had, maar ze wist op dat moment niet om hoeveel geld het ging.

„Ik zei tegen haar: ’Nou, ik denk dat we dan net 250.000 dollar hebben gewonnen.’ Ze was in shock en bleef maar heen en weer naar mij en het ticket kijken”, vertelt Beare tegen de Amerikaanse krant New York Post.

Wat hij met het geld wilt doen? „Ik wil reizen zolang ik er nog van kan genieten. Mijn vrouw wilde altijd al naar Italië, omdat haar familie daarvandaan komt. Nu kan ik haar meenemen.”