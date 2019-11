Student na val bij protest Hongkong overleden

Chow Tsz-lok was een student aan de Hong Kong University of Science en Technology en volgde een tweejarige bacheloropleiding informatica. Hij is de eerste student die door de massaprotesten in Hongkong is overleden. Studenten en jongeren lopen voorop bij de honderdduizenden demonstranten die sinds juni de straat op zijn gegaan en streven naar meer democratie en die zich verzetten tegen wat zijn noemen ’de Chinese bemoeizucht’.

De dood van Chow zal naar verwachting nieuwe protesten uitlokken en tot woede ten opzichte van de politie leiden. De politie van Hongkong wordt door de demonstranten al beschuldigd van buitensporig geweld, mede door gebruik van rubberen kogels, traangas en waterkanonnen. De demonstranten daarentegen gooien brandbommen en vernielen banken, winkels en metrostations.