Al 20.000 hectare bos afgebrand in noordwesten Spanje

Volgens de krant El País zijn er echter ook weer mensen teruggekeerd. In de streek werden veertien dorpen geëvacueerd, maar zaterdag kunnen de bewoners van zeven van die plaatsen weer naar huis.

In heel Spanje woeden bosbranden mede als gevolg van het zeer hete en droge weer. In Catalonië zijn er vooral branden uitgebroken in de provincie Lérida, maar de meeste brandhaarden lijken zaterdag onder controle. In de regio Valencia is vrijdag een kleine bosbrand uitgebroken die volgens de autoriteiten is veroorzaakt door vonken van treinen langs een spoorweg. De oorzaak van andere bosbranden is nog niet bekend.

Sinds 1950 is het in juni niet zo warm geweest in Spanje met temperaturen die oplopen tot boven de 40 graden. In Andalusië zijn vrijdag temperaturen gemeten van 44 graden. In de hoofdstad Madrid is het zaterdag rond de 39 graden en op Mallorca 37 graden. Op het eiland blijft het tot zeker maandag erg heet. In de rest van Spanje wordt zondag iets minder warm weer verwacht.