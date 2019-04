Raadsels rond gangenstelsel onder woningen Utrecht

De politie spreekt in een verklaring over ’een opmerkelijke vondst’. In de kruipruimte van een woning trof de politie een groot gangenstelsel aan. De brandweer kwam ook ter plaatse om een kijkje te nemen, maar staakte het onderzoek omdat het ondergrondse stelsel niet veilig genoeg was om te betreden. Daarom is gebruikgemaakt van een speciale robot met camera: de Dragon Runner. Het vermoeden was dat er criminele activiteiten met de tunnel gemoeid zijn. Dinsdagavond werd duidelijk dat er geen aanhoudingen zijn verricht of strafbare feiten gepleegd.

Het stelsel loopt dood. De enige in- en uitgang is dus vanuit de leegstaande woning. Bewoners van de huizen waaronder de gang loopt, doen aangifte van vernieling.

De politie liet weten dat ze meldingen van buurtbewoners kreeg over „een onverklaarbare kleilucht” in verschillende woningen aan de Jan Pieterszoon Coenstraat. Volgens buren van het verdachte pand in Lombok waar gegraven is, moet ’de mol’ al maanden bezig zijn geweest met zijn ondertunneling van de straat, aldus verslaggever John Maes. „Hier is geen vergunning voor aangevraagd”, grapt een ambtenaar van de gemeente Utrecht die ter plaatse is.

Zandhoop

Een van de bewoners zegt de politie twee maanden geleden al ingeschakeld te hebben vanwege het vele zand dat plotseling in zijn eigen kruipruimte zat. Maar een agent die poolshoogte kwam nemen, liet het toen verder voor wat het was.

De eigenaar van het pand is dinsdagmorgen op de hoogte gebracht. Hij zegt de woning te hebben verhuurd aan een expat, meldt Utrechts Nieuwsblad. De vrouw woont er sinds 1 januari, maar onderhield weinig contacten in de wijk. Sinds kort zou ze spoorloos verdwenen zijn. De laatste maand huur is niet betaald en de woning staat zo goed als leeg. De constructie van de omliggende panden wordt gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid.

Wifi

De tunnel kwam aan het licht toen de internetverbinding van een van de buurtbewoners het begaf. Bij het controleren van de kabels werd de ondergrondse gang ontdekt.

