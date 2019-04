Amputatie borsten blijkt onnodig: ’Ik kon wél borstvoeding geven’

De familie van Maureen Boesen heeft een lange geschiedenis met borst- en baarmoederkanker, die teruggaat tot het begin van de 19de eeuw. Haar grootmoeder overleed bijvoorbeeld op 44-jarige leeftijd aan baarmoederkanker en geen van haar vijf zussen werd ouder dan 50 jaar. Ook bij haar moeder werd op haar 32e borstkanker vastgesteld.

Uit voorzorg lieten Maureen en haar twee zussen een dna-test uitvoeren. Eén van hen testte negatief op de mutatie in het gevreesde BRCA-gen, de twee anderen bleken de mutatie wel te hebben. „Ik was in shock toen ik dat vernam”, zegt Maureen aan KSHB. „Want ik weet wat borst- en baarmoederkanker kunnen aanrichten met een familie. Mijn eerste vraag was of er geen kans was dat het resultaat verkeerd was. De onderzoeker zei dat het niet kon.”

Op haar 23e liet Maureen preventief haar twee borsten weghalen. Ze trouwde en kreeg kinderen. „Ik heb hen geen borstvoeding kunnen geven”, zegt ze. „Het is triest dat ik niet op die manier voor hen heb kunnen zorgen.”

Hysterectomie

Vorig jaar was ze zich aan het voorbereiden op een complete verwijdering van de baarmoeder toen de verzekeringsmaatschappij een nieuwe dna-test vroeg. „Die ingreep voelde als het juiste ding om te doen. De dokters hadden aangeraden om het voor mijn 35ste doen en ik was net 30 geworden.”

Maar.... uit dat onderzoek kwam het hallucinante resultaat: de mutatie aan het gen was helemaal niet aanwezig bij Maureen. De eerdere dna-test bleek verkeerd. „Dat was enorm schokkend”, zegt ze.

Toch hulde ze zich niet in verdriet. Samen met haar zussen schreef ze een boek – Nipples optional – om hun ervaringen te delen. „Het is geen boek over kanker. Het is een grappig boek over een doorsnee familie met uitzonderlijk dna.”