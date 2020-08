Corona-uitbraak in stripclub op Wallen

Giel Zwaan, eigenaar van de stripclub waar normaliter dames in bikini, topless of naakt lapdances (dansjes waarbij een ontklede of strippende vrouw op de schoot van een bezoeker plaatsneemt, red.) voor de ogen van klanten geven, zegt dat één van zijn klanten zich meldde nadat hij positief op het virus was getest.

„Wij hebben daarna direct zelfstandig de zaak op slot gedaan en mensen opgeroepen om zich te testen.” Daaruit volgde dat tien van de veertig werknemers besmet zijn geraakt met corona. „Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten.”

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat de zaak tot nader order is gesloten en de eigenaar meewerkt aan het GGD-onderzoek. De komende dagen zal bron- en contactonderzoek volgen, zo is de procedure.

Meer klanten besmet?

„Het vermoeden van de GGD is dat er naast de personeelsleden ook meer klanten besmet zijn geraakt. Daarom roepen wij eenieder met klachten op zich te laten testen”, aldus de zegsman van de Veiligheidsregio.

Eigenaar Zwaan zegt dat hij in de afgelopen periode zo’n driehonderd klanten heeft ontvangen en van allemaal een naam en telefoonnummer heeft genoteerd. „Die krijgt de GGD van mij allemaal.”

De meeste bezoekers zouden buitenlandse toeristen zijn, aldus de clubeigenaar.

Virus laait verder op

Maandag werd bekend dat er in de gemeente Amsterdam een groot aantal nieuwe besmettingen is gevonden. Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat er tussen maandagochtend en dinsdagmorgen al 149 nieuwe gevallen van het coronavirus zijn vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in de hoofdstad sinds het begin van de uitbraak. In de afgelopen week zijn in de gehele gemeente Amsterdam 400 nieuwe gevallen aan het licht gekomen.