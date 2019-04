Opgevangen papegaaiduiker overleden

Gisteren ging het nog de goede kant op met het dier, dat normaal gesproken nauwelijks in Nederland zijn gezicht laat zien. Verzorgers van het dier waren ‘voorzichtig positief’ over de gezondheid van de vogel, die erg verzwakt was. Door sondevoeding was de papegaaiduiker in gewicht aangekomen en leek hij weer op krachten te komen.

Afgelopen vrijdag stond de vogelwereld op z’n kop toen het dier werd gevonden in een woonwijk in Dordrecht. Uit heel het land kwamen vogelaars om het zeldzame tafereel te bekijken: de papegaaiduiker leeft normaal gesproken namelijk veel noordelijker. Áls hij zich al laat zien, is dat slechts voor heel eventjes en aan de kust van ons land. Het diertje was overduidelijk verdwaald en verward en daardoor in een Dordtse woonwijk beland.

Daar werd hij vervolgens gevangen en overgebracht naar Rotterdam om aan te sterken. Hij maakte het redelijk, maar vanmorgen sloeg de gezondheid om: hij bleek een parasitaire infectie onder de leden te hebben en overleed.