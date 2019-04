Celstraf voor nep-patholoog

B. was opgeleid tot obductie-assistent maar hij deed alsof hij patholoog was. Dat gebeurde tussen 2013 en 2015. Twee keer kwam hij in actie na een vliegtuigcrash in Frankrijk en in Namibië. Ook was hij gastdocent en examinator bij de Politieacademie. Een universitair diploma knutselde hij zelf in elkaar. Ook misleidde hij de GGD. Daar viel hij uiteindelijk door de mand, toen hij niet in staat was om de bloeddruk bij een patiënt te meten.

Volgens de rechtbank heeft B. zich laten leiden door zijn zucht naar geldelijk gewin, ook wilde hij zo aanzien verkrijgen. De officier van justitie had vier jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen B. De straf is iets lager uitgevallen, omdat de rechtbank vindt dat het proces te lang heeft geduurd.