Limburgs festival verzet feestdatum om broedende vogel

„Onlangs is ons bekend geworden dat een, in Nederland, zeldzame vogel; de ’zwarte wouw’, de afgelopen jaren met succes zijn eieren uitgebroed heeft in de omgeving van onze evenementenlocatie. Het nest bevindt zich op een locatie op 350 meter afstand van ons hoofdpodium”, meldt Essential Festival. Daarom is besloten het feest niet op 15 juni, maar op 7 september te houden.

Volgens de organisatie stemmen al de geboekte artiesten in met de verhuizing van de datum.

Het kerkdorp Oost-Maarland ligt vlak onder Maastricht bij de grens met België.