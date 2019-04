Gemeenten in het donker door zomertijd

Het gaat om gemeenten in Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Flevoland, een deel van Zuid-Holland en op de Wadden. Ⓒ GinoPress

DUIVEN - Wijken en straten in tachtig gemeenten in het land zitten sinds de omschakeling naar de zomertijd afgelopen weekend in het donker. Netbeheerder Liander heeft de oorzaak van het probleem nog niet gevonden, maar gaat vanaf dinsdagavond de straatverlichting in de getroffen gemeenten handmatig inschakelen, aldus een woordvoerster dinsdag.