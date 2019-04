Rutte: ’Reëel rekening houden met een no-dealbrexit’

„We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit”, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de Brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. „De bal ligt in het VK”, aldus Rutte.

„Een harde Brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk”, stelde de premier vast. „Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.”

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. „Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Een groep Britse parlementariërs wil de regering dwingen opnieuw uitstel te vragen van de Brexit. Dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder deal de Europese Unie verlaat.

Het initiatief wordt onder meer gesteund door conservatief Lagerhuislid Oliver Letwin en Yvette Cooper van oppositiepartij Labour. Zij onthulden dinsdag een wetsvoorstel waarmee ze de regering willen opdragen aan te sturen op verder uitstel. Daar moeten de andere EU-lidstaten dan ook nog mee instemmen.

,,We bevinden ons in een erg gevaarlijke situatie. Er is een ernstig en groeiend risico dat over 10 dagen een vertrek zonder deal plaatsvindt'', aldus Labourlid Cooper. De parlementariërs zeggen dat het aan de regering is om te besluiten hoeveel uitstel nodig is. Het plan wordt naar verwachting op woensdag besproken in het Lagerhuis.