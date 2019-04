Bart Moeyaert wint Astrid Lindgren Memorial Award

De Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is in 2002 door de Zweedse overheid in het leven geroepen en bedoeld voor schrijvers die werken in de geest van Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Langkous en Ronja de Roversdochter. Deze prestigieuze internationale onderscheiding wordt ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur genoemd. Er is een indrukwekkend geldbedrag van 480 duizend euro aan de prijs verbonden.

Potentiële winnaars worden naar voren geschoven door organisaties van over de hele wereld. In totaal kwamen 264 auteurs uit ruim zestig landen dit jaar voor de prijs in aanmerking. Er stonden maar liefst acht Nederlandse kanshebbers op die lijst; Charlotte Dematons, Harrie Geelen, Peter van Gestel, Harm de Jonge, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Thé Tjong-Khing en Marit Törnqvist. Bij de Belgen kwamen Carll Cneut, Anne Herbauts, Bart Moeyaert, Rascal, en Klaas Verplancke in aanmerking.

Muzikaal taalgebruik

Moeyaart had al diverse malen op deze nominatielijst gestaan. Hij was amper negentien toen hij in 1983 debuteerde met Duet met valse noten. Dat boek werd in 1984 meteen bekroond tot beste boek van het jaar door de Kinder- en Jeugdjury. Vele boeken volgden. Het ALMA-juryrapport roemt Moeyaerts schrijfstijl: ‘Zijn compacte en muzikale taalgebruik trilt van de onderdrukte emoties en het onuitgesproken verlangen.’

Het meest recente boek van Bart Moeyaert, Tegenwoordig heet iedereen Sorry verscheen vorig jaar en wordt door diezelfde jury ‘een messscherp, emotioneel beladen portret’ genoemd. Het kinderboek komt ook nog in aanmerking voor de Woutertje Pieterse Prijs, waarvan de winnaar op 11 april wordt bekendgemaakt.

In de vijftien jaar dat de ALMA inmiddels wordt uitgereikt, is Guus Kuijer de enige Nederlander geweest die hem ooit heeft gekregen. De auteur van onder meer Madelief en Krassen in het tafelblad ontving de onderscheiding in 2012. De eerste winnaar ooit was Maurice Sendak (2003) en later kregen ook Philip Pullman en Shaun Tan de prijs. Vorig jaar mocht Jacqueline Woodson zich de winnaar noemen.

De uitreiking van de ALMA vindt over twee maanden plaats in Stockholm.