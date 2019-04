Nieuw onderzoek naar verdwijning Vietnamese kinderen

Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar luidde afgelopen weekend de noodklok over de kinderen. Die zouden in de greep zijn van bendes, die hen uitbuiten in bijvoorbeeld clandestiene nagelsalons en de prostitutie. De overheid moet veel meer doen om de kinderen te beschermen, vindt hij. De Nederlandse staat is immers voor hen verantwoordelijk.

Ook Harbers is ,,bezorgd'' over het lot van de minderjarige Vietnamezen, zei hij na vragen van Tweede Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks). Die zijn vaak juist al ondergebracht in speciale centra om hen tegen mensen met kwaad in de zin te beschermen. Maar dus tevergeefs.

De afgelopen jaren is al onderzoek naar de verdwijningen verricht, maar dat leverde volgens Harbers te weinig bewijs op dat die het werk zijn van mensenhandelaars. De staatssecretaris zet echter het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel aan het werk om de verdwijningen nog eens tegen het licht te houden.

Het aantal verdwijningen is sinds 2016 wel ,,een stuk verminderd'', zegt Harbers. Maar de praktijken gaan nog altijd door. Onderzoeksjournalisten van radioprogramma Argos vestigden daar afgelopen week de aandacht weer op.