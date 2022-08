Dochter betrokken bij verdachte dood moeder in Haaksbergen weer vrij

In de nacht van zondag op maandag werd de 62-jarige Jackie, de moeder van L., gevonden onder het viaduct. Ze overleed korte tijd later.

Fenneke L. werd gewond door de politie gevonden, eveneens onder de brug. De fietsen van de vrouwen werden in de buurt van de Geukersdijk gevonden. Van beide betrokkenen is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend.

Het OM laat weten geen verdere mededelingen te doen over de zaak totdat het politieonderzoek is afgerond. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog onduidelijk.