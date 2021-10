Raadsel rond beruchte Zodiac Killer nog groter

Binnenland

Neef en vertrouweling Taghi opgepakt in Marokko

In Marokko is op verzoek van politie en justitie in Nederland een van de belangrijkste vertrouwelingen van Ridouan Taghi opgepakt. Jaouad F. (27) uit Nieuwegein is een neef van de hoofdverdachte uit het liquidatieproces Marengo.