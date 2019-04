Trucker (25) veroordeeld voor seksrelatie met 12-jarig meisje

V. leerde het meisje vijf jaar geleden kennen toen zijn ouders het meisje in huis namen. Hij begon met medeweten van zijn ouders een seksuele relatie met haar, meldt Het Nieuwsblad. „Het is opvallend hoe licht de beklaagden erover gaan”, zei de procureur eerder over de zaak. „Ze was een bijzonder kwetsbaar meisje dat niet werd opgevangen door haar ouders. Het gaat hier om verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een 12-jarige. Allemaal waren jullie op de hoogte en het werd zelfs goedgekeurd.”

De rechter legde V. ook een contactverbod op, een cursus ’dader seksueel geweld’, en een verplichte therapie voor zijn persoonlijkheidsproblemen. Zijn moeder Christel A., die tijdens het proces nog zei dat je „de liefde niet kan tegenhouden” kreeg één jaar cel en 8.000 euro boete met uitstel.

De rechter benadrukte bij de familie dat je „met een kind van 12 je verantwoordelijkheid moet nemen: daar begin je geen relatie mee. En als je dat ziet gebeuren, tolereer je dat zeker niet.”