Nu al actie tegen droogte in Noord-Brabant

Het is nu droger dan een jaar geleden in april, aldus het schap. Het gebied aan de Dommel is van nature gevoelig voor droogte. Dit mede omdat het gebied tussen Eindhoven en Tilburg bestaat uit hoger gelegen, hellende zandgronden. Het water stroomt daar snel weg, weet het schap.

Afgelopen zondag meldde weeronline dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is.

Vooral op de zandgronden is nog onvoldoende regen gevallen om het grondwaterpeil weer op een normaal niveau te brengen.