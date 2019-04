Scholen moeten stoppen met flexibele vakantietijden

Minister Slob (Onderwijs) zet op advies van de onderwijsinspectie een streep door dit experiment.

De onderwijsinspectie constateert namelijk dat in veel gevallen de onderwijskwaliteit eronder te lijden had. Dat komt doordat de flexibele onderwijstijden veel van scholen vragen.

De scholen - elf in totaal - mochten naast de landelijke vakantieperiodes ook afwijken van de verplichte vijfdaagse schoolweek. Ze konden bijvoorbeeld hun leerlingen vier dagen wat langer dan normaal lesgeven, zodat ze de vijfde dag vrij waren.

De scholen die aan de proef meededen hebben tot het schooljaar 2020-2021 de tijd om de ingezette veranderingen weer terug te draaien.

Doorn in het oog

De vaste vakantieperiodes voor scholen zijn veel ouders een doorn in het oog. Werkende ouders zouden graag zien dat lestijden meer met hun werk in de pas lopen. Bovendien zijn vakanties veel duurder als veel mensen tegelijkertijd vrij zijn. Buiten het hoogseizoen op reis gaan is stukken goedkoper.

De onderwijsinspectie ziet echter dat veel van de scholen die aan de proef meededen ermee worstelden dat leerlingen er niet altijd zijn. Cruciale lessen en toetsen mogen natuurlijk niet gemist worden. Het vergt nogal wat organisatie om dat op orde te houden. De scholen moeten eigenlijk het hele jaar door open zijn en lessen tot een uur of zes ’s avonds geven.

Kinderen met leerproblemen of lichamelijke problemen kunnen van flexibelere lestijden juist de vruchten plukken. Slob wil nog dan ook nog wel een poging doen om te kijken of de lestijden niet toch nog wat losser kunnen worden. Hij bekijkt nu ’welke mogelijkheden er zijn’, maar dan niet vanuit het perspectief van ouders, maar dat van de ’behoefte van de leerling en de leerkracht’.