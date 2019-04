VVD tegen FvD: ’Wij willen gesprek aangaan’

FVD kreeg bij de verkiezingen afgelopen maand de meeste stemmen in Noord-Holland. Het leverde de partij negen zetels op in de Provinciale Staten, evenveel als GroenLinks en de VVD. Voor een meerderheidscoalitie zijn in Noord-Holland hoe dan ook minstens vier partijen nodig. GroenLinks heeft dinsdag Tweede Kamerlid Laura Bromet aangesteld als informateur. GroenLinks heeft de VVD gevraagd ook met een informateur te komen, aldus Loggen die aangeeft dat zijn partij met GroenLinks gaat praten en zich nog beraadt op het verzoek ook een informateur aan te stellen.

Informateur Hans Smits heeft de mogelijkheden voor een nieuw college mét FVD verkend, maar kwam als snel tot de slotsom dat de kans daarop „zeer gering, zo niet onmogelijk is”, vooral gezien de tegenstellingen op het gebied van klimaatbeleid. De voormalige topbestuurder van onder meer Schiphol en Rabobank was door FVD zelf voor de klus benaderd.

Baudet concludeerde daarop dat de gevestigde partijen FVD „tot nu toe” buiten de deur houden. Daar begrijpt Loggen niets van. Volgens hem heeft het gesprek met de informateur „maar een kwartier geduurd” en is daarin „het woord klimaat niet aan de orde gekomen.” De VVD’er is ervan overtuigd dat zijn partij juist op klimaatgebied makkelijker zaken kan doen met FVD dan met GroenLinks.

Loggen, die vermoedt dat FVD probeert „onder regeerverantwoordelijkheid uit te komen”, roept de partij op alsnog het gesprek aan te gaan. Hij is evenwel nog niet van plan zelf te telefoon te pakken om FVD-fractieleider Johan Dessing uit te nodigen, ook omdat de VVD bij de verkiezingen zetels verloor. „Ons past bescheidenheid.”

Ook wat Baudet betreft is de deur nog niet gesloten. „Het kan natuurlijk zijn dat er nog een doorstart komt als de besprekingen met GroenLinks mislukken.” In dat geval is zijn partij ook bereid tot concessies. „Er zijn altijd compromissen mogelijk. Wij zijn een democratische partij, we snappen dat coalitievorming essentieel is in Nederland.”