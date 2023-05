Man overleden nadat petanquebal ontplofte

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie

Eindhoven - Een 37-jarige man uit Eindhoven, die zaterdag zwaargewond was geraakt door een ontplofte petanquebal, is donderdag overleden aan zijn verwondingen. Zijn familie laat dat in een verklaring weten aan het Eindhovens Dagblad.