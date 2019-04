Miljoenenbeslag door FIOD in illegale gokzaak

De dienst heeft naast administratie ook beslag gelegd op drie auto’s en op ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en daarbuiten.

Het OM vermoedt dat de verdachten allerlei structuren hebben opgezet met vennootschappen om online gokspellen aan te kunnen bieden. Zonder vergunning is dat strafbaar. Mogelijk is er tussen 2012 en 2017 zeker 50 miljoen euro omgezet, die deels zou zijn geïnvesteerd in onroerend goed.

De overheid bestrijdt illegaal gokken op internet, omdat er geen controle is op een eerlijke gang van zaken lopen deelnemers risico’s. Ook de geldstromen en verdiensten blijven uit het zicht van de overheid.