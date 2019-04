Cel geëist tegen zoon Kuipers om ontvoering

Volgens het OM dwongen zoon Alec en Nassim A. in oktober en november 2017 twee mannen in te stappen in de auto van Kuipers junior. Ze zouden zijn bedreigd en op een afgelegen terrein in de buurt van Emmen zijn mishandeld. Kuipers junior was op dat moment nog lid van motorclub No Surrender.

De slachtoffers stapten eind 2017 samen naar de politie. De verdachten werden toen opgepakt en zaten vier maanden in voorarrest. De officier van justitie sprak over „Italiaanse praktijken in Emmen.” Kuipers junior en de Groninger ontkennen.

Voor de derde verdachte, de 19-jarige Mehmet D., vroeg de aanklager vrijspraak. Hij was bij een van de ontvoeringen aanwezig, maar had volgens de officier geen rol.

De andere twee mannen zijn schuldig aan vrijheidsberovingen en mishandelingen met voorbedachten rade, stelde de aanklager. Van één slachtoffer wilden ze geld hebben, naar aanleiding van een drugsdeal, vermoedt de officier op basis van afgetapte telefoongesprekken en getuigenverklaringen.

Kuipers junior en A. zeggen dat ze alleen hebben gepraat, zonder geweld. Het zou gaan over een beschieting van de toenmalige woning van A. in Emmen kort ervoor. Volgens A. was een vriend van het slachtoffer daar verantwoordelijk voor. Ze wilden hem uithoren. Voor de schietpartij is nooit iemand aangehouden.

De advocaten van de twee vroegen vrijspraak. Volgens hen liegen de slachtoffers.

Uitspraak op 16 april.