Hagenaar opgepakt en verdacht van meevechten met Koerden

De arrestatie vond vorige week woensdag plaats op 27 maart. Dinsdag heeft de rechter-commissaris hem voor twee weken in bewaring gesteld, meldt het Openbaar Ministerie.

In september 2017 werd de man nog herkend in een uitzending van EenVandaag. Daarin vertelde hij dat hij met de Koerden meevocht tegen IS. Hij was te zien met een sjaal om zijn gezicht en gewapend met een kalasjnikov. Op zijn gevechtskleding was een badge van voetbalclub ADO Den Haag genaaid.

Controle

De man stond al langer in het vizier om te worden opgespoord en aangehouden. „Vorige week trok hij de aandacht van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Na controle van zijn identiteitsbewijs werd hij aangehouden. Hij zou naar eigen zeggen een maand geleden zijn teruggekeerd naar Nederland”, aldus het OM.