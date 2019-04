Chinese leraar verdacht van vergiftiging kinderen

Natriumnitraat kan - afhankelijk van de hoeveelheid - giftig en zelfs dodelijk zijn. Het wordt doorgaans vooral gebruikt in meststoffen. Het is nog onbekend wat het motief is geweest van Wang om de kinderen te vergiftigen.

Schoolkinderen zijn in China vaker het slachtoffer van enerzijds gefrustreerde mensen, en anderzijds mentaal zieken. Zo werd in oktober 2018 veertien kinderen verwond in Chongqing door een vrouw die met een mes op hen instak.

In april van datzelfde jaar stak een 28-jarige man in het noordwesten van China in op negen middelbare scholieren. Hij werd gedreven door wrok omdat hij werd gepest in zijn middelbare schooltijd.

In 2002 vonden 42 mensen in Nanjing - waaronder vooral schoolkinderen - de dood nadat zij snacks met rattengif hadden gegeten. De dader werd snel daarna ter dood veroordeeld.