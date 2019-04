’Geen kind werkt in de zomer!’

Ⓒ 123RF

Enschede - Geen goed woord heeft directeur Renate Klokman van basisschool La Res in Enschede over voor het besluit van minister Slob (Onderwijs) om te stoppen met het experiment flexibele vakantiedagen. Haar school is een van de elf basisscholen die al jaren gestopt zijn met de ’ouderwetse’ zes weken zomervakantie en waarbij leerlingen ook buiten het hoogseizoen op vakantie konden. ,,Helaas wordt er een streep door getrokken. Een teleurstellende en conservatieve keuze,” zegt Klokman.