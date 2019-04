Blok: opheldering Turkije om wodka-bedreiging

Drankenhandelaar Ofran Badakhshani wordt bedreigd omdat hij Israëlische wijn en de wodka Rumi verkoopt. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Den Haag - Turkije heeft officieel bij Nederland z’n beklag gedaan over een Haagse ondernemer die een wodka had vernoemd naar een Perzische dichter. De burgemeester van de Turkse miljoenenstad Konya stuurde de Nederlandse ambassade in Ankara een brief om de ’provocerende acties’ van de ondernemer in de gaten te houden.