Alleen in de bres voor een aaibaar dier

Een wasbeer in de opvang van de stichting AAP in het Drentse Dalem. Ⓒ VidiPhoto

Amsterdam - Dierenliefhebbers buitelen over elkaar heen om de wasbeer in Limburg van de kogel te redden. Recent gebeurde hetzelfde toen in de Oostvaardersplassen edelherten en konikpaarden verhongerden. Tegelijkertijd kraait er geen haan naar de succesvol uitgeroeide Amerikaanse brulkikker. Waarom is onze dierenliefde zo selectief?